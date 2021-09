De Amerikaanse oud-topzwemmer Klete Keller heeft donderdag voor de rechter bekend dat hij op 6 januari meedeed aan de bestorming van het Capitool. Hem wacht vermoedelijk een celstraf van 21 tot 27 maanden.

De 39-jarige Keller was begin dit jaar een van de aanhangers van de toenmalige president Donald Trump die het Capitool bestormden, het gebouw binnendrongen en daar vernielingen aanrichtten. De chaos volgde op de door Joe Biden gewonnen presidentsverkiezingen.

Keller zou tijdens zijn verblijf in het Capitool onder anderen Nancy Pelosi en Chuck Schumer, twee Democratische kopstukken, uitgescholden hebben. Hij is een van de ongeveer zeshonderd Capitool-bestormers die worden vervolgd.

In de rechtbank zei de advocaat van Keller onder meer dat de oud-zwemmer "zijn vreselijke fout wil goedmaken", "zich schaamt" en "hoopt opnieuw te kunnen beginnen".

Keller deed als zwemmer mee aan de Olympische Spelen van 2000, 2004 en 2008 en pakte in totaal vijf medailles. In zowel 2004 als 2008 veroverde hij met de Amerikaanse ploeg goud op de 4x200 meter estafette.

Ook was de in Las Vegas geboren Keller er verscheidene keren bij op wereldkampioenschappen. Bij de WK korte baan van 2002 was hij de beste op de 200 én 400 meter vrije slag.