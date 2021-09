Spelers in de NBA die zich niet willen laten vaccineren tegen COVID-19, krijgen geen salaris voor de wedstrijden die ze om die reden moeten missen. In New York en San Francisco is het vooralsnog niet toegestaan voor ongevaccineerde sporters om indoor aan wedstrijden mee te doen.

"Elke speler die ervoor kiest om niet te voldoen aan de lokale verplichtingen rondom het coronavaccin, zal niet worden betaald voor de wedstrijden die hij mist", meldde de NBA woensdag in een verklaring.

Het nieuwe NBA-seizoen begint op 19 oktober. Eerder deze week bleek dat ruim 90 procent van de bijna vijfhonderd spelers zich heeft laten inenten. Ongeveer veertig spelers willen dat niet laten doen.

Voor scheidsrechters en stafleden stelde de NBA een vaccin wel verplicht, net als dat het geval is voor bijvoorbeeld overheidsambtenaren in de Verenigde Staten. De basketbalbond had het liefst ook een vaccinatieplicht voor spelers gezien, maar voor de spelersvakbond was dat onbespreekbaar.

Irving en Wiggins dreigen vele miljoenen mis te lopen

Doordat de regels per staat en soms per stad verschillen, zijn de beperkingen niet voor alle spelers hetzelfde. Ongevaccineerde spelers van de NBA-clubs uit New York en San Francisco dreigen alle thuiswedstrijden te moeten missen.

Kyrie Irving van Brooklyn Nets (foto boven) en Andrew Wiggins van Golden State Warriors lijken daardoor de grootste slachtoffers te worden van de aankondiging van de NBA. Als zij de helft van de wedstrijden moeten missen, lopen ze vele miljoenen mis.

Irving verdient in New York 30 miljoen euro per jaar en Wiggins staat in San Francisco voor 27,2 miljoen euro op de loonlijst. New York Knicks, de andere club uit New York, meldde dat alle spelers en overige medewerkers van de organisatie gevaccineerd zijn.