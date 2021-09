De nieuwe bondscoach Jeroen Delmée heeft de bezem flink door zijn selectie gehaald. Liefst tien van de achttien spelers uit de olympische selectie ontbreken in zijn trainingsgroep, zo is woensdag bekendgemaakt. Zo hebben Mink van der Weerden en Glenn Schuurman hun interlandloopbaan beëindigd.

De 32-jarige Van der Weerden was jarenlang de eerste strafcornerschutter van de Nederlandse hockeyers. De Brabander kwam tot 191 interlands, waarin hij 115 keer trefzeker was. Met Oranje won hij in 2012 zilver op de Olympische Spelen in Londen en verloor hij in 2018 de WK-finale in het Indiase Bhubaneswar.

De dertigjarige Schuurman was eveneens een vaste waarde bij Oranje en werd net als Van der Weerden drie keer Europees kampioen met de nationale ploeg. De middenvelder (159 interlands) blijft nog wel actief voor zijn club Bloemendaal, dat regerend landskampioen is. Ook zijn ploeggenoot Roel Bovendeert (32 interlands) stopt bij Oranje.

Nederland stelde afgelopen zomer zwaar teleur op de Olympische Spelen in Tokio en haalde voor het eerst sinds 1984 de halve finales van het olympische toernooi niet. De toenmalige bondscoach Max Caldas had voor de Spelen al aangekondigd dat hij zou wijken voor Delmée. Niet veel later zette aanvoerder Billy Bakker een punt achter zijn loopbaan.

Dennis Warmerdam genas van kanker en debuteert in de selectie van Oranje. Dennis Warmerdam genas van kanker en debuteert in de selectie van Oranje. Foto: Pro Shots

Tien van de achttien Olympiërs ontbreken in nieuwe selectie

Delmée heeft na het debacle op de Spelen de selectie overhoop gegooid. Liefst tien van de achttien spelers uit de olympische ploeg ontbreken op zijn lijst, onder wie Jeroen Hertzberger, Robbert Kemperman, Sander de Wijn, Mirco Pruyser en Seve van Ass. Zij hebben volgens recordinternational Delmée (401 interlands) meer tijd nodig om een besluit te nemen over hun interlandloopbaan.

Dennis Warmerdam heeft wel een plaats in Oranje veroverd. Bij de aanvaller werd eind 2017 een kwaadaardige tumor in zijn rechterarm geconstateerd. Warmerdam leek te moeten stoppen met hockey, maar hij vocht zich terug en is al enkele seizoenen de uitblinker bij zijn club Pinoké.

Behalve Warmerdam debuteren ook Tijmen Reijenga, Imre Vos (beiden Den Bosch) en Tim Swaen (Bloemendaal) in de selectie.