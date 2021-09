IJshockeyer Andrei Deniskin van het Oekraïense HK Kremenchuk is voor minimaal drie wedstrijden geschorst omdat hij tijdens een competitieduel een racistisch gebaar maakte. De 23-jarige Oekraïner kan een extra straf van tien duels schorsing voorkomen als hij een boete betaalt.

Deniskin maakte afgelopen zondag zijn misplaatste gebaar tijdens de wedstrijd van zijn club HK Kremenchuk tegen Donbass. Op een filmpje (zie video onderaan) is te zien dat hij doet alsof hij een banaan schilt en opeet.

Dat gebaar was gericht aan de 24-jarige Jalen Smereck, die een zwarte huidskleur heeft. Deniskin werd door de arbitrage van dat duel direct weggestuurd. Na afloop werd er schande gesproken van het gebaar van Deniskin.

De Oekraïense ijshockeybond startte direct een disciplinair onderzoek en kondigde woensdag een schorsing van minimaal drie wedstrijden aan. Daar komt een extra uitsluiting van tien duels bovenop, maar Deniskin kan die straf afkopen voor 50.000 grivna (omgerekend zo'n 1.618 euro).

Donbass reageerde via Twitter woedend op mogelijkheid voor Deniskin om de schorsing te verminderen door een boete te betalen. "1.870 dollar voor racisme?!", schrijft de club van Smereck. "We eisen een heroverweging van deze beslissing."

'Emoties kregen de overhand'

Deniskin bood via Instagram zijn excuses aan voor de actie. Hij gaf aan dat het een gebaar was dat iemand kan beschouwen als een belediging van ras en dat zijn emoties de overhand kregen. "Ik respecteer alle mensen, ongeacht hun ras of nationaliteit."

Smereck liet via datzelfde platform weten dat hij niet meer in de Oekraïense ijshockeycompetitie wilde spelen voordat Deniskin was geschorst en uit de competitie werd gezet. "Deze situaties zijn erg moeilijk en ik ben er een groot voorstander van om op te komen voor wat juist is."

Het is niet duidelijk of Smereck deze straf voldoende vindt om weer in actie te komen voor Donbass. De wedstrijd tussen HK Kremenchuk en Donbass eindigde in 3-2. Deniskin maakte nota bene de openingstreffer voor de thuisploeg.

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet om de video te bekijken