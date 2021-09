Manny Pacquiao heeft woensdag bekendgemaakt dat hij definitief stopt als bokser. De 42-jarige legende deed die aankondiging tien dagen nadat hij zich beschikbaar had gesteld voor de Filipijnse presidentsverkiezingen.

"Nu ik mijn handschoenen opberg, wil ik de hele wereld bedanken, en de Filipino's in het bijzonder. Bedankt dat jullie me gesteund hebben. Ik zeg het boksen vaarwel", aldus Pacquiao.

De boksgrootheid kende een indrukwekkende carrière. Hij kwam tijdens in totaal 72 gevechten in actie en won er daar 62 van. Hij is de enige bokser met wereldtitels in vier decennia en ook de enige met een titel in acht verschillende gewichtsklassen.

Het is niet de eerste keer dat Pacquiao zegt een punt achter zijn loopbaan te zetten. In 2016 deed hij dat al eens, maar keerde hij datzelfde jaar nog terug in de ring. Twee jaar geleden zei hij eveneens het voor gezien te houden.

Vorige maand maakte de Filipino echter een nieuwe comeback. Hij wilde zijn WBA-titel in het weltergewicht terug, maar hij verloor het gevecht in Las Vegas van de Cubaan Yordenis Ugás.

Pacquiao lijkt nu écht te stoppen. Hij is al jaren politicus en wil volgend jaar de zittende president Rodrigo Duterte opvolgen in de Filipijnen. Of het zover komt is nog de vraag, ook omdat binnen zijn partij PDP-Laban verdeeldheid heerst.