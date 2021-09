Een kleine minderheid van niet-gevaccineerde spelers trok maandag de meeste aandacht bij de mediadag in de aanloop naar het nieuwe NBA-seizoen. In enkele steden mogen de weigeraars waarschijnlijk geen wedstrijden spelen.

"De NBA zou moeten eisen dat alle spelers gevaccineerd worden", zei basketballegende Kareem Abdul-Jabbar zaterdag in Rolling Stone. "Er is geen ruimte voor spelers die de gezondheid van teamgenoten, staf en fans op het spel zetten, omdat ze de ernst van de situatie simpelweg niet begrijpen."

De felle uitspraken van de topscorer aller tijden van de NBA passen naadloos in de heftige discussie die ook in de Verenigde Staten woedt rondom vaccineren. Met ruim 709.000 geregistreerde dodelijke slachtoffers is het land in absolute aantallen het zwaarst getroffen door de pandemie.

In de aanloop naar het nieuwe NBA-seizoen, dat op 19 oktober van start gaat, heeft circa 90 procent van de bijna vijfhonderd NBA-spelers zich laten vaccineren. De tientallen die dat weigerden, dreigen niet alle wedstrijden te kunnen spelen.

De NBA had het liefst een vaccinatieplicht gezien, zoals ook voor overheidsambtenaren in de VS geldt, maar dat was voor de spelersvakbond onbespreekbaar. Voor scheidsrechters en stafleden stelde de NBA de vaccinatie overigens wél verplicht.

Door lokale wetgeving in New York en San Francisco is het voor niet-gevaccineerden momenteel niet toegestaan om aan binnensport te doen. Spelers van Brooklyn Nets, New York Knicks en Golden State Warriors dreigen daardoor hun thuisduels te moeten missen als ze niet gevaccineerd zijn.

Basketbalicoon Kareem Abdul-Jabbar (links) als toeschouwer bij een NBA-duel. Basketbalicoon Kareem Abdul-Jabbar (links) als toeschouwer bij een NBA-duel. Foto: Getty

'Antivaxers' met de rug tegen de muur

Andrew Wiggins is voor zover bekend dat enige speler van de Warriors die zich niet heeft laten inenten. De 26-jarige speler weigert uit religieuze overwegingen. Zijn verzoek voor uitzondering op de coronaregels werd afgewezen door de NBA.

"Ik sta absoluut met mijn rug tegen de muur", zei Wiggins op de mediadag. "Maar ik blijf vechten voor hetgeen waar ik in geloof dat juist is."

De bekendste 'antivaxer' in de NBA is Kyrie Irving, al beroept de sterspeler van Brooklyn Nets zich op zijn privacy als hem gevraagd wordt of hij zich heeft laten vaccineren. Op sociale media volgt en liket hij een account van een complotdenker die beweert dat de vaccinatiecampagne onderdeel is van een geheim satanistisch plan.

Irving wilde niet ingaan op vragen of hij bereid is om de thuiswedstrijden van zijn ploeg te missen. "Ik zal er elke dag zijn om mijn medespelers te helpen, als een leider van dit team. We focussen ons op onze grote doelen en daarbij is afleiding creëren het laatste wat ik wil. We zitten niet te wachten op drama en onrust over dit onderwerp."

Sterspeler Kyrie Irving van Brooklyn Nets dreigt alle thuisduels dit seizoen te moeten missen. Sterspeler Kyrie Irving van Brooklyn Nets dreigt alle thuisduels dit seizoen te moeten missen. Foto: AP

'Vaccin zorgt niet voor volledige bescherming'

Bradley Beal miste afgelopen zomer de Olympische Spelen na een positieve coronatest. Dat heeft de speler van Washington Wizards niet kunnen overtuigen om zich alsnog te laten vaccineren, integendeel.

"Ik ben er niet ziek van geworden. Alleen mijn geurvermogen is even weggeweest, dat was alles. Je kunt mensen niet dwingen om iets in hun lichaam te laten stoppen. Mijn ouders en broers zijn wel gevaccineerd en ik begrijp hen ook wel. Ik heb begrip voor beide kanten van het verhaal", vertelde hij maandag.

"Maar ik zou graag een uitleg willen waarom het vaccin nodig is. Het zorgt er niet voor dat je volledig beschermd bent tegen COVID-19 , toch? Sommige mensen krijgen ook een reactie op het vaccin, maar daar hoor je niemand over. Wat als een speler gevaccineerd wordt en hij door de complicaties niet kan spelen?"

Bradley Beal miste de Olympische Spelen na een positieve coronatest, maar wil zich nog steeds niet laten vaccineren. Bradley Beal miste de Olympische Spelen na een positieve coronatest, maar wil zich nog steeds niet laten vaccineren. Foto: AFP

'Vaccin is ons wapen in oorlog tegen pandemie'

Wiggins, Irving en Beal behoren tot een minderheid van veertig tot vijftig NBA-spelers die zich (nog) niet hebben laten inenten. Tot onbegrip van NBA-legende Abdul-Jabbar.

"Ik vind niet dat ze zich als goede teamgenoten en goede burgers gedragen. We zijn allemaal in oorlog met de pandemie en onze wapens zijn mondkapjes en vaccins", aldus de 74-jarige Amerikaan.

"Wat ik zo arrogant vind aan de niet-gevaccineerden, is dat ze weigeren om medische experts te geloven. Maar hoe snel zullen ze naar diezelfde medische experts luisteren als ze zelf dringend hulp nodig hebben?"