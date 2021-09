LeBron James heeft tien jaar geleden serieus overwogen om de overstap naar het American football te maken, vertelde de basketbalvedette dinsdag tegen ESPN.

De sterspeler van Los Angeles Lakers was in 2011, toen de NBA maanden stillag vanwege een cao-conflict, dicht bij een overstap naar het American football. James kreeg in die tijd naar eigen zeggen aanbiedingen van NFL-ploegen Dallas Cowboys en Seattle Seahawks.

"Mijn bloed ging er sneller door stromen", aldus de 36-jarige superster van de NBA. "Ik zag mezelf in mijn hoofd op zondagen al op het footballveld staan."

"Ik heb er goed over nagedacht. Ik heb nog steeds de shirtjes die eigenaar Jerry Jones van Dallas Cowboys en coach Pete Carroll van Seattle Seahawks me toen stuurden."

James pakte in 2011 eerste NBA-titel

Een conflict tussen clubeigenaren en de spelersvakbond over een cao leidde in 2011 tot een NBA-staking van liefst 161 dagen. Het seizoen begon pas eind december, ruim twee maanden later dan normaal, en moest flink worden ingekort.

James, die in zijn jeugd op hoog niveau actief was in zowel het basketbal als het American football, pakte dat seizoen met Miami Heat zijn eerste NBA-titel.

De Amerikaan werd daarna nog drie keer kampioen: in 2013 (opnieuw met Miami Heat), 2016 (met Cleveland Cavaliers) en 2020 (met de Lakers). Het nieuwe NBA-seizoen begint op 19 oktober.