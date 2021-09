De Chinese ijshockeyers dreigen uitgesloten te worden van de Olympische Winterspelen van komende winter in eigen land. De internationale ijshockeyfederatie IIHF vindt het niveau van het mannenteam te laag.

"Toezien hoe een ploeg met 15-0 verliest, is voor niemand goed. Niet voor China en niet voor het ijshockey", zei Luc Tardif, de nieuwe voorzitter van de mondiale bond, maandag in gesprek met het Franse persbureau AFP.

China is als gastland automatisch geplaatst voor het olympisch ijshockeytoernooi in Peking, maar de mondiale bond overweegt serieus af te wijken van die regel. De IIHF vreest grote uitslagen en wil om die reden een ander land laten spelen in plaats van China.

"Die twijfel geldt alleen voor het mannenteam. Een speciale functionaris van de IIHF zal de komende wedstrijden van het Chinese team beoordelen en aan het einde van de maand oktober nemen we een besluit", aldus Tardif.

De Chinese mannenploeg staat 32e op de wereldranglijst en heeft sinds 2019 geen wedstrijd meer gespeeld. In het olympisch toernooi is het team ingedeeld in een poule met grootmachten Canada, de Verenigde Staten en Duitsland.