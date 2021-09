Rinus van Kalmthout is het IndyCar-seizoen in mineur geëindigd. De Nederlander viel in de slotrace in het Amerikaanse Long Beach halverwege uit. De titel in de IndyCar werd opgeëist door de Spanjaard Álex Palou.

Van Kalmthout ging in Californië als 24e van start en reed lange tijd in de achterhoede, maar rukte halverwege de race op naar voren. De 21-jarige Hoofddorper lag op de tiende plaats toen hij een probleem kreeg met de aandrijving en turboboost. Hierdoor viel hij in de 48e ronde uit.

Eerder op de dag verlengde 'VeeKay' zijn contract bij Ed Carpenter Racing nog en sprak hij de ambitie uit om in 2022 mee te strijden om de IndyCar-titel. Dit seizoen deed hij van zich spreken met een historische overwinning in Indianapolis en een tweede plek in Detroit.

De tweede helft van het seizoen verliep teleurstellend voor Van Kalmthout. Hij kon niet met de beste coureurs meedoen en zijn beste prestatie was de zestiende plek in Mid-Ohio. In het kampioenschap eindigde hij op de gedeelde twaalfde plaats.

Palou, die vorig jaar nog als tweede eindigde achter Van Kalmthout in de strijd om beste rookie, had in de laatste race van het seizoen voldoende aan de vierde plaats om de titel te veroveren. Hij zag zijn concurrent Patricio O'Ward al vroeg in de wedstrijd uitvallen.

De race in Long Beach werd gewonnen door Colton Herta. De Amerikaan liet zijn landgenoot Josef Newgarden (tweede) en zesvoudig IndyCar-kampioen Scott Dixon (derde) achter zich.