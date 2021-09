De Amerikaanse golfers hebben zondag de 43e editie van de Ryder Cup gewonnen. De formatie van captain Steve Stricker had zaterdag een comfortabele voorsprong genomen tegen het Europese team en gaf die op de slotdag niet meer uit handen.

De Verenigde Staten begonnen met een 11-5-voorsprong aan de laatste dag op golfbaan Whistling Straits in het Amerikaanse Kohler. Titelverdediger Europa moest hierdoor zondag bij de twaalf singles minstens negen punten pakken om de Ryder Cup te behouden.

In de 42 voorgaande edities van de Ryder Cup ging de overwinning maar negen keer naar de ploeg die met een achterstand aan de slotdag begon. In de geschiedenis van het prestigieuze toernooi gebeurde het bovendien nooit eerder dat een team op de slotdag een achterstand van zes punten goedmaakte. Ook nu was dat niet het geval.

Rory McIlroy bracht Europa nog terug door olympisch kampioen Xander Schauffele te verslaan, maar daarna breidden Patrick Cantlay, Scottie Scheffler en Bryson DeChambeau de voorsprong van de Amerikanen uit naar 14-6. Zij klopten respectievelijk Shane Lowry, Jon Rahm en Sergio García.

Collin Morikawa zorgde voor de beslissing met een half punt tegen Viktor Hovland, waardoor de VS voor de 27e keer de Ryder Cup veroverde. De zege van de Amerikanen komt in een periode waarin Europa dominant is. Van de vorige tien edities van het toernooi won de VS er slechts drie.

Europa won de laatste editie van de Ryder Cup in 2018 in Parijs. Vorig jaar ging het toernooi niet door vanwege de coronapandemie.