Rinus van Kalmthout komt ook in 2022 uit in de IndyCar Series. De 21-jarige Nederlander heeft zijn contract bij zijn team Ed Carpenter Racing zondag verlengd en is ambitieus.

Van Kalmthout is bezig aan zijn tweede seizoen in de Amerikaanse raceklasse. Dit jaar deed hij van zich spreken met een historische overwinning in Indianapolis en een tweede plek in Detroit.

"De tweede seizoenshelft verliep qua resultaten minder voortvarend, vanwege ongelukkige strategische keuzes en soms gewoon pech", aldus 'Veekay', die grote verwachtingen heeft voor volgend jaar.

"Onze doelen zijn duidelijk: we willen volgend jaar strijden met de kampioenschapskandidaten, nog vaker op het podium staan en races winnen."

Vanwege een sleutelbeenbreuk, opgelopen tijdens een fietsrit, moest Van Kalmthout in juni de negende race van dit seizoen in Wisconsin missen. Een maand later maakte hij zijn rentree in Lexington, waar hij in de middenmoot eindigde.

In de races die volgden, deed Van Kalmthout ook niet met de besten mee. Vandaag wordt het IndyCar-seizoen afgesloten met de zestiende en laatste race, die in Long Beach wordt gehouden. Van Kalmthout is de nummer tien van het klassement.