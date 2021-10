Het Nederlandse motorcross zijn er zondag niet in geslaagd om de Motocross of Nations voor de tweede keer op rij te winnen. Jeffrey Herlings won weliswaar twee van de drie manches in het Italiaanse Mantua, maar zijn zeges waren net niet voldoende om gastland Italië van de winst af te houden.

Nederland kwam slechts één punt tekort voor de overwinning. Groot-Brittannië, met onder anderen Ben Watson en Shaun Simpson, pakten op twee punten van Italië het brons.

Oranje begon stroef na teleurstellende klasseringen van Roan van de Moosdijk en Glenn Coldenhoff in de eerste manche. Van de Moosdijk deed het in de tweede heat niet veel beter, maar Herlings bracht het Nederlands team met een oppermachtige overwinning wel terug in de titelrace.

Op papier was zelfs het goud nog mogelijk, maar dan moest Italië het in de derde manche laten afweten. Dat gebeurde niet, ook al viel Alessandro Lupino in de laatste ronden ver terug.

Herlings reed opnieuw naar de eerste plaats en Coldenhoff eindigde knap als derde, maar de tweede plaats van routinier Antonio Cairoli gaf Italië net dat ene punt meer.

Cairoli kondigde eerder deze maand nog zijn afscheid in de MXGP aan. De grootste concurrent van Herlings in de afgelopen jaren werd negen keer wereldkampioen in de koningsklasse van de motorcross. De laatste keer was in 2017.