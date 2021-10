De Nederlandse teamsprinters mogen hun wereldtitel bij de WK baanwielrennen volgende maand in Roubaix niet verdedigen, zo heeft de internationale wielrenunie UCI laten weten aan wielerbond KNWU.

Het probleem is dat Nederland niet voldaan heeft aan de eisen van de UCI, waardoor slechts een beperkt aantal Nederlandse renners mag deelnemen in de Noord-Franse stad.

De KNWU liet in het afgelopen jaar de wedstrijden om de Nations Cup schieten vanwege de coronapandemie. Deelname aan ten minste een van die wedstrijden was een voorwaarde om op de WK te kunnen starten.

Nederland mag in Roubaix, waar de WK op 20 oktober begint, op de sprint met twee man uitkomen. Op de onderdelen keirin, de kilometertijdrit, het omnium, de puntenkoers en scratch kan één renner worden ingeschreven. Bij de vrouwen is op de onderdelen sprint, keirin, omnium, puntenkoers en scratch telkens plaats voor één Nederlandse renster.

De afwezigheid op de teamsprint is een fikse tegenvaller, omdat de Nederlandse formatie de grootste kans op goud maakte.

Twee jaar geleden werd Nederland wereldkampioen in Glasgow en afgelopen zomer op de Olympische Spelen in Tokio was er weer succes. Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland rekenden in de finale in Japan af met Groot-Brittannië en pakten de olympische titel.