Anthony Joshua zit allesbehalve bij de pakken neer na zijn verrassend verloren titelgevecht in het zwaargewicht tegen de Oekraïner Oleksandr Usyk. De Brit denkt dat het juist in zijn voordeel kan werken dat hij de titels bij de WBA, WBO, IBF en IBO kwijt is.

"Het was een geweldige les vandaag. We kunnen alles nu wel vanuit een negatief oogpunt bekijken, maar ik zie het als een heel leerzame ervaring en moet daar mijn voordeel uit halen", aldus Joshua, die op punten verloor.

"Ik kijk nooit naar de tegenstander, maar altijd naar mezelf en analyseer dan waar het fout is gegaan. Ik heb verloren door de kansen die ik hem gaf. Ik ga nu kijken wat ik kan verbeteren."

De 31-jarige Joshua leed pas zijn tweede nederlaag in 26 profpartijen. Hij heeft contractueel gezien recht op een rematch tegen Usyk en gaat daar ook gebruik van maken. Het is nog niet bekend wanneer dat zal zijn.

Anthony Joshua werd een paar keer flink geraakt door Oleksandr Usyk. Anthony Joshua werd een paar keer flink geraakt door Oleksandr Usyk. Foto: EPA

'Ik zag niets in de negende ronde'

Volgens Joshua, die met scores van 117-112, 116-112 en 115-113 verloor, speelde de negende ronde tegen Usyk een belangrijke rol. Hij had een klap op zijn rechteroog gehad en had daar flink last van.

"Ik zag niets in die negende ronde, mijn oog zat helemaal dicht. Het was voor mij de eerste keer dat zoiets tijdens een gevecht gebeurde", aldus de 34-jarige Brit. "Maar ook dat was een goede ervaring. Je moet er op zo'n moment mee zien om te gaan."

De kersverse kampioen Usyk, na Evander Holyfield en David Haye pas het derde cruisergewicht met een wereldtitel in het zwaargewicht, was sprakeloos na zijn overwinning voor zo'n 66.000 toeschouwers.

"Dit betekent heel veel voor me. Het gevecht verliep zoals ik verwachtte. Ik werd een paar keer geraakt door Anthony, maar het was niet heel speciaal. Zelf probeerde ik in het begin flink uit te delen, maar ik was niet op zoek naar de knock-out, want dat was de tactiek die we bepaald hadden."