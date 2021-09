Kenenisa Bekele is er zondag in Berlijn niet in geslaagd om het wereldrecord op de marathon te verbeteren. De 39-jarige Ethiopiër moest genoegen nemen met een derde plaats en zag landgenoot Guye Adola winnen.

Bekele had vrijdag aangekondigd om voor de tweede keer te gaan proberen de mondiale toptijd van Eliud Kipchoge uit 2018 te verbeteren, die op 2:01.39 staat. Hij kwam er met 2:06.47 echter niet bij in de buurt.

De dertigjarige Adola boekte de eerste marathonoverwinning uit zijn carrière en deed dat in een tijd van 2:05.48. Bekele moest ook Bethwel Yegon uit Kenia voor zich dulden, die in 2:06.14 tweede werd.

Bekele had twee jaar geleden al eens vergeefs geprobeerd om het wereldrecord van olympisch kampioen Kipchoge, die zelf niet meedeed in Berlijn, te verbeteren. Destijds kwam hij er tijdens de race pas achter dat hij dat schema benaderde en kwam hij twee seconden tekort.

Volgende maand staat onder meer de marathon van Rotterdam op het programma. Het evenement wordt normaal gesproken in het voorjaar gehouden, maar is verschoven vanwege de coronapandemie.