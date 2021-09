De Europese golfers hebben een historische comeback nodig om de Ryder Cup nog te kunnen winnen. Het Amerikaanse team breidde zijn voorsprong zaterdag verder uit naar 11-5.

De Verenigde Staten hadden na de openingsdag een voorsprong van 6-2. De ochtendsessie in Wisconsin leverde een 3-1-score in het voordeel van de Amerikanen op, 's middags hield Europa gelijke tred in het tweede foursome: 2-2.

In de rijke geschiedenis van de Ryder Cup is het nooit eerder gebeurd dat een team op de slotdag een achterstand van zes punten goedmaakte. In de 42 voorgaande edities wist maar negen keer een team te winnen dat op zondag met een achterstand begon.

"We zullen tot het einde blijven knokken", zei Sergio Garcia. De Spanjaard speelt zijn tiende Ryder Cup voor Europa. "Een ding is zeker: we zullen niet opgeven."

De waarschijnlijke zege van de VS komt in een periode waarin Europa dominant is. In de laatste tien edities wonnen de Amerikanen het prestigieuze golftoernooi slechts driemaal.

Olympisch kampioen Xander Schauffele wilde nog niet te vroeg juichen. "Je loopt op de zaken vooruit", antwoordde hij op de vraag wat hij mooier vond: goud in Tokio of de zege in de Ryder Cup. "We hebben er niets aan om nu al aan de zege te denken."

"Er zijn zondag nog twaalf punten te verdelen. Er is nog genoeg werk te doen", stelde Schauffele.