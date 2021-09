Polsstokhoogspringer Menno Vloon heeft in zijn laatste wedstrijd van dit seizoen voldaan aan de limiet voor deelname aan de WK atletiek van volgend jaar in het Amerikaanse Eugene. De 27-jarige Noord-Hollander sprong in de Italiaanse stad Cesano Maderno, nabij Milaan, over 5,81 meter.

Met die hoogte sprong Vloon één centimeter boven de WK-limiet. De polsstokhoogspringers kwamen in actie in het stadspark Palazzo Arese Borromeo.

Daar sloot Vloon zijn seizoen op een mooie manier af. De achtvoudig Nederlands kampioen verbeterde dit jaar zijn nationaal record met maar liefst 15 centimeter en bracht het op 5,96 meter.

Vloon debuteerde ook op de Olympische Spelen. Hij wist zich in Tokio met een hoogte van 5,75 meter voor de finale te plaatsen, maar daarin was hij een van de eerste uitvallers omdat hij niet over 5,70 meter kwam.

De WK atletiek wordt volgend jaar van 15 tot en met 24 juli in Eugene gehouden.