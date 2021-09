Het team van de Verenigde Staten is uitstekend begonnen aan de Ryder Cup, de tweejaarlijkse strijd met de beste golfers van Europa. De Amerikanen namen in de eerste acht partijen op Whistling Straits in het Amerikaanse Kohler een voorsprong van 6-2.

De formatie van captain Steve Stricker ging na de eerste vier partijen foursomes (waarbij twee spelers om en om met dezelfde bal spelen) al met 3-1 aan de leiding, mede dankzij sterke zeges van de koppels Dustin Johnson/Collin Morikawa en Xander Schauffele/Patrick Cantlay.

Het enige Europese punt kwam op naam van het Spaanse duo Jon Rahm/Sergio García. Voor García, die voor de tiende keer deelneemt, was het zijn 23e zege in de Ryder Cup.

In de tweede sessie van vier partijen, afgewerkt volgens het format fourballs (beide spelers van een team spelen hun eigen bal), werd het opnieuw 3-1 voor de VS. De koppels Harris English/Tony Finau en Johnson/Schauffele brachten met overwinningen een vol punt binnen. Europa vergaarde met twee gelijke spelen twee halve puntjes.

De Amerikaan Xander Schauffele in actie op Whistling Straits in Kohler. De Amerikaan Xander Schauffele in actie op Whistling Straits in Kohler. Foto: Getty Images

Europa won vier van de laatste vijf edities

Zaterdag is de tweede dag van de Ryder Cup en dan zijn er opnieuw twee sessies van vier partijen. Het prestigieuze evenement eindigt op zondag en dan zijn er nog twaalf punten te verdienen.

De VS probeert de beker dit jaar te heroveren op Europa, dat in 2018 in Parijs de vorige editie van de Ryder Cup won. Afgelopen jaar ging de continentale strijd niet door vanwege het coronavirus. Europa won vier van de laatste vijf edities.

De eerste van de in totaal 43 edities van de Ryder Cup was in 1927. Op de eeuwige ranglijst gaan de Amerikanen wel aan de leiding, met 26 overwinningen.