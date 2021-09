Kenenisa Bekele gaat zondag bij de marathon van Berlijn een nieuwe aanval doen op het wereldrecord van Eliud Kipchoge. De Ethiopiër deed twee jaar geleden al een vergeefse poging in de Duitse hoofdstad.

In 2019 bleef Bekele twee seconden boven de mondiale toptijd die Kipchoge in 2018 in Berlijn neerzette: 2.01.39. Vorig jaar ging de Berlijnse marathon niet door vanwege de coronapandemie.

"Twee jaar geleden was ik een beetje huiverig om op het wereldrecordtempo te gaan lopen. Ik probeerde toen vooral mijn persoonlijk record te verbeteren", aldus de 39-jarige Bekele.

Hij merkte destijds pas aan het einde van de marathon dat hij heel dicht bij het wereldrecord zat. "Ik weet nu welk tempo ik moet lopen. Ik ben vol vertrouwen. Ik ga mijn best doen om het record te verbeteren."

Kipchoge is afwezig in Berlijn

De organisatie van de marathon in Berlijn rekent op 25.000 deelnemers. Kipchoge, die afgelopen zomer in Sapporo zijn olympische titel op de marathon prolongeerde, is er niet bij en Bekele hoopt daarvan te profiteren.

De Ethiopiër raakte negen maanden geleden besmet met het coronavirus. "Het duurde een maand om daaroverheen te komen, maar ik ben nu topfit. Ik heb me goed voorbereid, al is het lastig na twee jaar zonder wedstrijden", aldus de atleet, die ook wil meedoen aan de marathon van New York op 7 november.

"Zowel qua parcours als qua strategie zijn dat twee heel verschillende wedstrijden. Vanwege COVID-19 heb ik twee jaar geen wedstrijden kunnen lopen, dus ik wilde de kans aangrijpen om weer twee marathons in zes weken tijd te lopen. Dat moet lukken."

Ook de marathon van Rotterdam wordt dit jaar nog gelopen. Het evenement zou eigenlijk in het voorjaar worden gehouden, maar vindt vanwege de coronaperikelen nu plaats op 24 oktober.