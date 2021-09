Zwembond KNZB heeft Mark Faber (rechts op de foto) vrijdag benoemd tot bondscoach. De 48-jarige Nederlander is de vervanger van Marcel Wouda (links op de foto), die een andere rol krijgt.

Faber is al jaren hoofdcoach in het zogeheten High Performance Centre in Amsterdam, waar hij onder anderen Arno Kamminga en Kira Toussaint onder zijn hoede heeft. Hij krijgt tot en met de Olympische Spelen van Parijs in 2024 de verantwoordelijkheid over de nationale selectie.

De 49-jarige Wouda doet in het andere Nederlandse topsportcentrum voor zwemmers in Eindhoven een stap terug en wordt daar projectcoach in plaats van hoofdcoach.

"Met Mark heeft de KNZB een ervaren en bewezen succesvolle coach op deze belangrijke positie gepositioneerd", zegt technisch directeur André Cats namens de KNZB.

"Mark heeft aangetoond een zwemteam te kunnen begeleiden richting aansprekende mondiale resultaten. Met een grotendeels vernieuwd zwemteam willen we ons de komende jaren nadrukkelijk laten gelden op mondiaal niveau. Een sterke leider is van groot belang op die route naar nieuwe successen."

Wouda krijgt leiding over 'wisselslag-2032-project'

Voor Wouda liggen er nieuwe uitdagingen te wachten. "De nieuwe rol van Marcel is voortgekomen uit de wens die wij al langer hadden om verschillende projecten te starten op onderdelen waar we grote kansen zien, maar onvoldoende tijd voor vrij wisten te maken", aldus Cats.

"Een voorbeeld daarvan is het 'wisselslag-2032-project'. We willen wisselslagtalenten scouten, opleiden en trainen om uiteindelijk in 2032 een medaille te winnen op de Olympische Spelen van Brisbane."

Cats denkt dat de ervaring, kennis en kunde van Wouda in zijn nieuwe rol goed tot uiting komen. "Onze coaches moeten slimmer en deskundiger zijn dan collega's in het buitenland. Dan zetten we onze sporters op een voorspong ten opzichte van de concurrentie."