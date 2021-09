De langlopende vete tussen Brooks Koepka en Bryson DeChambeau is al maanden hét verhaal in de golfwereld. De Amerikaanse ploeg hoopt dat de twee wereldtoppers hun ruzie vanaf vrijdag bij de Ryder Cup even drie dagen opzij kunnen zetten.

De gelekte video is ruim tien miljoen keer bekeken voordat deze verwijderd werd. In het fragment uit mei is Koepka halverwege een antwoord bij een interview met Golf Channel na de tweede ronde van de PGA Championship als hij wordt afgeleid doordat DeChambeau opeens achter hem langsloopt.

Koepka sluit zijn ogen een paar seconden en is zichtbaar geïrriteerd. "Jezus", zegt de viervoudig winnaar van een major uiteindelijk tegen de interviewer. "Ik weet even niet meer wat ik wilde zeggen." Daarna volgen nog een paar vloeken.

Duidelijker dan dat kon het conflict tussen de twee tegenpolen niet in beeld worden gebracht. De 31-jarige Koepka heeft weinig met de drie jaar jongere DeChambeau, die een opvallend figuur is in de conservatieve golfwereld omdat hij de sport op een experimentele manier benadert. Zo kweekte hij vorig jaar tijdens de coronapauze zo'n 10 kilo extra spierkracht, zodat hij de bal (nog) verder kan slaan en probeert hij regelmatig extreem materiaal uit.

DeChambeau staat er ook om bekend dat hij een zeer langzame speler is en dat is volgens Koepka de oorsprong van de vete met zijn landgenoot. Begin 2019 sprak Koepka zich bij een toernooi in Dubai openlijk uit tegen golfers die meer dan een minuut de tijd nemen om een bal te slaan. Hij noemde toen geen namen, maar DeChambeau voelde zich aangesproken.

Dat bleek maanden later, toen DeChambeau bij het Northern Trust Open in New Jersey door meer collega's werd aangesproken op zijn langzame spel. "Bryson stapte tijdens dat toernooi af op mijn caddie Ricky Elliott en zei dat als ik iets tegen hem te zeggen had, dat ik dat recht in zijn gezicht moest zeggen", vertelde Koepka in juni van dit jaar. "Dat vond ik nogal raar, dat hij dat juist tegen mijn caddie zei."

Brooks Koepka is al jaren een van de beste golfers ter wereld. Foto: Getty Images

DeChambeau en Koepka dineerden samen voor Ryder Cup

Sinds het geruzie in 2019 hebben Koepka en DeChambeau bijna geen moment onbenut gelaten om elkaar verbaal te tarten en uit te dagen, vaak via sociale media. Media en fans genoten ervan, maar de afgelopen maanden vroegen steeds meer mensen in de golfwereld zich af of de vete niet slecht was voor de sport, zeker met de prestigieuze strijd om de Ryder Cup tussen de Verenigde Staten en Europa in het vooruitzicht.

De Amerikaanse Ryder Cup-captain Steve Stricker had er in juni in ieder geval wel genoeg van. "De ruzie tussen Bryson en Brooks maakt mijn werk niet makkelijker", verzuchtte hij. "Hopelijk kunnen ze zich één week als volwassenen gedragen en voor het Amerikaanse team hun onenigheid even aan de kant schuiven."

Volgens DeChambeau krijgt Stricker zijn zin. "Een groot deel van onze ruzie komt door externe factoren, niet per se door ons twee", zei de winnaar van de US Open van 2020 dinsdag in Whistling Straits, de baan in de Amerikaanse staat Wisconsin waar de strijd om de Ryder Cup van vrijdag tot en met zondag plaatsvindt. "Brooks en ik hebben maandag samen gegeten en dat was prima. Het gaat nu niet om mij, maar om het team."

De Europese captain Padraig Harrington waarschuwde vorige week dat de ruzie tussen Koepka en DeChambeau geen voordeel hoeft te zijn voor zijn team. "Als de Amerikaanse captain Brooks en Bryson op één lijn kan krijgen, kan dat overslaan naar hun hele ploeg", zei de Ier tegen The Guardian. "We moeten ons dus niet rijk rekenen."

De Amerikanen willen de Ryder Cup in eigen huis heroveren op de Europese ploeg, die drie jaar geleden in Frankrijk duidelijk de beste was. De Verenigde Staten wonnen de beroemde trofee deze eeuw pas twee keer, tegenover zeven zeges voor Europa.