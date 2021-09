Met veel wederzijds respect ontmoetten Rico Verhoeven en Alistair Overeem elkaar dinsdagavond voor de eerste keer in de aanloop naar hun titelgevecht van volgende maand. Zelden zal een persconferentie tussen twee kickboksers amicaler zijn verlopen.

Als de twee zwaargewichten na de staredown nog even poseren, slaat Overeem zijn arm over de schouder van Verhoeven. Gebroederlijk zij aan zij kijken de twee zwaargewichten de camera's in.

Met die amicale pose kreeg de persconferentie in Utrecht dinsdag een passend einde. In het voorafgaande uur wisselden de twee kickboksers complimenten over en weer uit.

"Rico is de beste kickbokser tegen wie ik ooit gevochten heb", zei voormalig K1-kampioen Overeem. De 41-jarige Amersfoorter is al meer dan twintig jaar actief in de vechtsport en nam het op tegen onder anderen Peter Aerts, Badr Hari, Remy Bonjasky en Gökhan Saki.

"Rico draagt het Nederlandse kickboksen. Zonder hem zou de sport er vandaag de dag heel anders uitzien. Daar heb ik veel respect voor."

"Hij is een echt rolmodel voor deze sport", vervolgde Overeem. "Rico is erg professioneel, maar ook technisch en tactisch is hij de beste. Door de jaren heen is hij enorm gegroeid, ik vind dat hij elk gevecht beter is geworden."

32 Opvallend vriendschappelijke staredown tussen Verhoeven en Overeem

Verhoeven noemt Overeem een levende legende

Ook Verhoeven had niets dan lof voor zijn komende opponent, die in 2010 de laatste K1-kampioen werd. "Alistair heeft zijn stempel op de vechtsport in het algemeen gedrukt."

"Hij heeft dingen gedaan die niemand anders heeft gepresteerd: hij ging van de MMA naar kickboksen, waar hij kampioen werd. En vervolgens keerde hij weer terug naar de MMA waar hij het geweldig deed in de UFC."

"Alistair heeft langer dan een decennium in de UFC gezeten, dat is heel knap gezien het hoge niveau van de vechters daar. Ik heb heel veel respect daarvoor, want we weten allemaal hoe de UFC omgaat met zijn vechters: als je een paar keer verliest, dan gooien ze je eruit."

70 Verhoeven denkt zijn titel te behouden: 'Overeem is als een oudere auto'

Overeem: 'Verhoeven is niet helemaal mijn type'

Na de lofzang over en weer leek het wel alsof de twee kickboksers goede vrienden zijn. Maar dat is niet het geval.

In 2012 trainden de twee kortstondig samen in Miami. "Ik kan echt niets negatiefs over hem zeggen", zei Overeem. "Hij had een goede energie en we konden lekker sparren. Ook al was hij niet helemaal mijn type."

Op de vraag wat hij met die laatste opmerking precies bedoelde, wilde Overeem niet al te diep in gaan. "Heel veel mensen zijn niet mijn type. Moet ik dan elke keer uitleggen waarom, nee toch? Ik heb heel veel respect voor zijn carrière."

Verhoeven kijkt uit naar het gevecht van 23 oktober in het GelreDome. "Alistair heeft altijd voor opwindende gevechten gezorgd. Hij is een levende legende, ik vind het een eer om samen met hem in de ring te staan."