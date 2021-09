Met voormalig UFC-vechter Alistair Overeem als komende opponent heeft kickbokskampioen Rico Verhoeven een tegenstander die ook internationaal tot de verbeelding spreekt. Met zijn acteerambities in het achterhoofd hoopt Verhoeven een nieuwe fanbase aan te boren.

"Ik heb geen idee wat dit gevecht me gaat opleveren", zei Verhoeven dinsdagavond bij een persconferentie in Utrecht voor het gevecht van volgende maand in het GelreDome.

"Maar ik hoop dat er veel MMA-fans zullen kijken. Als ze het tempo, de actie en de opwinding van het kickboksen zien, dan zijn ze misschien om. Dan zullen ze denken: dit is cool, ik ga dit vaker kijken."

Wereldkampioen Verhoeven is al acht jaar ongeslagen en het boegbeeld van GLORY. "Kickboksen heeft een veel hoger tempo dan MMA", legde de 32-jarige Brabander uit. "Het is de meest opwindende vechtsport die er is. Er is geen tijd om te rusten. Mijn sport is zo zwaar en hard."

Verhoeven: 'Ik heb niet alleen fans in Nederland'

De 41-jarige Overeem was de afgelopen tien jaar in het internationaal meer aansprekende UFC actief. Hij moest bij het persmoment in Utrecht beamen dat kickboksen een snellere sport dan MMA is. "Daar heb je vijf ronden van vijf minuten, wij gaan vijf keer drie minuten vechten. Dus ja, het zal intenser worden."

Ook Overeem denkt dat het gevecht internationaal zal aanspreken. "Overal waar ik heb gevochten, heb ik fans: in Amerika, in Japan. Zij volgen me overal waar ik vecht en zullen ook nu weer kijken", zei hij.

"Maar vergis je niet, ik heb niet alleen fans in Nederland", zei Verhoeven. "Ik heb ook een internationale fanbase. Al ben ik in Amerika misschien niet zo bekend als Alistair."

Na gevecht heeft Verhoeven weer tijd voor acteerlessen

Onlangs zinspeelde Verhoeven in een interview op een afscheid in 2023, als hij tien jaar GLORY-kampioen is. Dinsdag bagatelliseerde hij dat enigszins. "Dat is het leuke met media. Je zegt iets en boem, ze blazen het op", zei hij.

"Ja, stoppen is weleens in mijn gedachten. Ik heb een contract tot 2023 bij GLORY. Het zou mooi zijn om afscheid te nemen als ik tien jaar kampioen ben en daar de lat te leggen voor de volgende generatie. Maar misschien maak ik er wel elf of twaalf jaar van, we zullen zien."

Na zijn vechtsportpensioen is het echt tijd voor zijn tweede passie: acteren. "Als ik in een trainingskamp ben voor een gevecht, dan doe ik daarbuiten niets. Geen acteerlessen, geen taallessen, geen audities, niets. Als het gevecht voorbij is, heb ik weer vrije tijd en pak ik dat weer op. Hopelijk staat er aan het einde van mijn vechtsportcarrière een mooie structuur van waaruit we verder kunnen werken."

Het duel tussen Verhoeven en Overeem is het hoofdgevecht van Collision 3 op 23 oktober in het Arnhemse GelreDome.