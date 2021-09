Lois Abbingh ontbreekt in de selectie van de Nederlandse handbalsters voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Belarus en Griekenland. Het is niet duidelijk waarom de linkeropbouwer niet is opgeroepen door interim-bondscoach Monique Tijsterman. Estavana Polman keert wel terug bij de Nederlandse handbalsters.

De 29-jarige Abbingh behoorde afgelopen zomer tot de olympische selectie van de handbalsters, die werden afgedroogd door de latere olympische kampioen Frankrijk (22-32). Abbingh, die in 2019 in de WK-finale nog het winnende doelpunt maakte, scoorde in die wedstrijd slechts één keer. Daarna bleek ze een spierblessure te hebben opgelopen.

Abbingh is al jarenlang een vaste waarde bij de handbalsters. Naast de wereldtitel in 2019 won ze zilver (2017) en brons (2015) op een WK en greep ze zilver (2016) en brons (2018) op een EK. Op de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro werd ze vierde.

Als gevolg van de belabberd verlopen Olympische Spelen in Tokio werd bondscoach Emmanuel Mayonnade ontslagen. Voor hem kwam Tijsterman op interimbasis in de plaats. Tot en met het WK, dat in december van dit jaar in Spanje wordt gehouden, neemt zij de taken van Mayonnade waar.

Estavana Polman keert terug in de trainingsgroep van de Nederlandse handbalsters. Foto: ANP

Polman keert terug na knieblessure

Tegenover de afwezigheid van Abbingh staat de terugkeer van Polman. De geboren Arnhemse liep in mei een zware blessure aan haar rechterknie op. Dat gebeurde in de wedstrijd van haar club Esbjerg tegen Odense in de halve finales van het Deense kampioenschap. Ze kon daardoor niet aan de Olympische Spelen in Tokio meedoen.

Polman zal in eerste instantie alleen gaan trainen bij de Nederlandse handbalsters. De EK-kwalificatiewedstrijden tegen Belarus (6 oktober) en Griekenland (10 oktober) komen nog te vroeg voor haar. Doordat Marine Smeets en Nycke Groot zijn gestopt, is Nederland flink verzwakt na de Spelen.

De handbalsters zijn in de EK-kwalificatie naast Belarus en Griekenland met Duitsland in een poule ingedeeld. De groepswinnaar en de nummer twee plaatsen zich automatisch voor het EK van 2022, dat in Slovenië, Noord-Macedonië en Montenegro gehouden wordt.