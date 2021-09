Schansspringer Gregor Schlierenzauer heeft dinsdag zijn carrière beëindigd. De Oostenrijker doet dat als meest succesvolle schansspringer ooit in de wereldbeker.

De 31-jarige Schlierenzauer won 53 wereldbekerwedstrijden, 7 meer dan de Fin Matti Nykänen. Hij nam het record in 2013 over van Nykänen, de viervoudig olympisch kampioen die in de jaren tachtig van de vorige eeuw domineerde op de schansen.

Schlierenzauer heeft één olympisch gouden medaille in bezit. Met het Oostenrijkse team won hij de landenwedstrijd bij de Winterspelen van 2010 in Vancouver. Schlierenzauer pakte in Canada individueel brons op de grote en normale schans. Vier jaar later in Sotsji moest hij met Oostenrijk genoegen nemen met zilver.

De Oostenrijker werd ook zes keer wereldkampioen en won twee keer de Vierschansentournee: in 2012 en 2013. De laatste jaren worstelde Schlierenzauer vooral met blessures en mentale problemen.

"Het was een emotionele reis van vijftien jaar met pieken en dalen", schrijft de Oostenrijker op zijn website. "Ik heb grenzen verlegd, maar ben ook tegen grenzen aangelopen. Ik heb mijn dromen waargemaakt en daar ben ik trots op."