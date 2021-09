Golfer Darius van Driel is dankzij zijn fraaie vierde plek op het Dutch Open gestegen naar de 82e positie op de internationale jaarlijst. Daarmee is hij nu de beste Nederlander op de Europese Tour.

Joost Luiten, die na twee ronden in Cromvoirt moest afhaken, zakte naar de 86e plek. "Een fijne positie, daar doe je het voor. Daar ga ik zeker even van genieten", zei de 32-jarige Van Driel over zijn nieuwe status.

De profspeler uit Leidschendam heeft ook op persoonlijk vlak dingen om naar uit te kijken. "Komende week ga ik trouwen", liet hij bij Ziggo Sport met een glimlach weten. "Ik weet echter niet of we op huwelijksreis gaan. Ik ben reserve voor het eerstvolgende toernooi in Schotland. Dus het wordt een huwelijksreis of een golftoernooi."

Van Driel bekende dat hij vooraf had getekend voor een plek in de top vijf van het Dutch Open. Na zijn laatste ronde van 69 slagen, met drie birdies en geen bogeys, uitte hij toch wat bedenkingen.

Toernooiwinst is volgende stap voor Van Driel

"Ik speelde heel solide en maakte eigenlijk geen fouten. Maar achteraf heb ik toch het gevoel dat er nog veel meer in had gezeten. Dat knaagt toch een beetje. Ik heb het in mijn slotronde op de greens laten liggen."

"Ik creëerde wel kansen voor mezelf, maar kon ze niet benutten", analyseerde Van Driel. "Het is een kwestie van details. Dat ga ik met mijn coaches goed evalueren, om te proberen nog beter te worden."

Voor Van Driel was het dit jaar zijn vijfde eindklassering in de top tien van een evenement op de Europese Tour. Hij is daardoor al zo goed als zeker van zijn Tour-kaart in 2022.

"Volgend jaar kan ik dan ook gaan meedoen aan de grote toernooien. Dan kan ik misschien een nog beter seizoen draaien. Ik heb nog geen toernooien gewonnen op de Europese Tour. Dat zou mijn volgende stap kunnen zijn."