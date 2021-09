Zeilsters Odile van Aanholt en Elise de Ruijter hebben zondag in Thessaloniki de Europese titel veroverd in de 49erFX. De twee Nederlanders, die eerder deze week ontsnapten aan een ernstig ongeluk, wonnen de afsluitende race en verzekerden zich zo van het goud.

Na de eindzege keek Van Aanholt terug op de bewogen week, waarin het op de tweede dag bijna op vreselijke wijze misging.

"Nadat op de eerste dag onze boot kapot was gegaan, heb ik op de tweede dag een ongeluk gehad waarbij ik met een touw om de nek de lucht in ben gegooid", aldus Van Aanholt. "Ik ben vooral blij dat ik er nog ben en dat neem ik ook mee van dit EK. Dat ik dankbaar ben voor wat ik mag doen."

Extra bijzonder aan de titel is ook dat de 23-jarige Van Aanholt en de één jaar jongere De Ruijter een gelegenheidsduo zijn. Van Aanholt en De Ruijter zeilen normaal gesproken met respectievelijk Emma Siewers en Willemijn Offerman, die allebei langdurig zijn uitgeschakeld door blessures. De twee zeilden daarom samen op het EK en dat leverde zowaar de Europese titel op.

"We zijn superblij dat we Europees kampioen zijn", reageerde Van Aanholt. "Gezien de omstandigheden is het extra speciaal. Elise en ik hadden nog nooit samen gevaren en dit was ons eerste evenement. Doordat onze vaste partners door vervelende dingen 'uit de running' zijn, voelt het gek dit zonder hen te doen."

'Lagen er niet elke race goed voor'

Het duo veroverde de titel met ruime voorsprong. "We hebben het als team heel mooi gedaan", zei Van Aanholt. "We lagen er echt niet elke race goed voor, maar hebben de rust gehouden en winnen met meer dan dertig punten verschil. Voor de medalrace waren we al zeker van de titel en we sluiten die ook nog mooi af met een tweede plek."

Annette Duetz en Annemiek Bekkering, die afgelopen zomer op de Olympische Spelen brons pakten in de 49erFX, sloegen het EK over. De zeilsters beraden zich op hun sportieve toekomst.

"Het is in het zeilen steeds een cyclus van vier jaar. We moeten het even bekijken", zei Bekkering na het brons in Japan. "Het is wel een commitment die je aangaat. Je moet er 100 procent achter staan."