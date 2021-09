Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft zondag in de Grand Prix van Sardinië zijn derde overwinning op rij in de MXGP geboekt. De Brabander neemt hierdoor de leiding in het kampioenschap over van de Sloveen Tim Gajser.

Herlings, die afgelopen weken tweemaal triomfeerde in Turkije, won beide manches op het circuit van Riola Sardo en pakte zo vijftig punten. De Spanjaard Jorge Prado eindigde twee keer als tweede en de Fransman Romain Febvre werd in beide races derde.

Voor Calvin Vlaanderen zat er net geen podiumplaats in. De Brabander moest zich tevredenstellen met de vierde plaats. Ook Brian Bogers (zevende) en Glenn Coldenhoff (negende) eindigden in de top tien.

Gajser beleefde een teleurstellende dag. De regerend wereldkampioen reed slechts vijftien punten bij elkaar en moest de eerste plaats in het WK daardoor afstaan aan Herlings, die nu één punt meer heeft. Febvre staat op vier punten derde en Prado op twaalf punten vierde.

Negenvoudig wereldkampioen Antonio Cairoli deed niet mee op Sardinië. De 35-jarige Cairoli, die eerder deze week bekendmaakte na dit seizoen te stoppen, kwam in de kwalificatierace hard ten val. De Italiaan zag zijn achterstand op Herlings oplopen tot 45 punten

"Dit was een perfect weekend", zei Herlings. "Ik heb nu de rode plaat als leider in het kampioenschap, al betekent dat nu niets. Maar ik ben wel blij om 'm te hebben."