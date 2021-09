Francesco Bagnaia heeft opnieuw een overwinning geboekt in de MotoGP. Na zijn zege van vorige week in Aragón was de Italiaan zondag ook de sterkste in de Grand Prix van San Marino, waar hij Fabio Quartararo net achter zich hield.

Bagnaia, die in Aragón zijn eerste MotoGP-zege boekte, vertrok vanaf poleposition en had halverwege de race op het circuit van Misano een voorsprong van 2,5 seconden. De 24-jarige Ducati-coureur zag Quartararo in de slotfase echter steeds dichterbij komen, maar bleef de Fransman uiteindelijk drie tienden voor.

Enea Bastianini eindigde op bijna vijf seconden verrassend als derde en stond voor het eerst in zijn carrière op het podium. De Italiaan hield zesvoudig wereldkampioen Marc Márquez van een podiumplaats af.

Dankzij zijn tweede zege op rij loopt Bagnaia in het kampioenschap iets in op Quartararo, die met 234 punten wel stevig aan de leiding blijft. Het verschil tussen de twee is nu 48 punten. Regerend wereldkampioen Joan Mir, die in San Marino zesde werd, staat met 167 punten derde.

Francesco Bagnaia boekte zijn tweede overwinning op rij. Francesco Bagnaia boekte zijn tweede overwinning op rij. Foto: AFP

Bendsneyder in achterhoede in Moto2

In de Moto2 kwam Bo Bendsneyder niet verder dan de 25e plaats. De Rotterdammer, die vorige week de strijd in Aragón staakte vanwege een nekblessure, passeerde ruim 47 seconden na winnaar Raúl Fernández de finish.

Fernández bleef de Australiër Remy Gardner (tweede) en zijn landgenoot Arón Canet enkele tienden voor. De Spanjaard triomfeerde vorige week ook al voor eigen publiek in Aragón.

In het kampioenschap behoudt Gardner met 271 punten de leiding. Hij heeft 34 punten voorsprong op Fernández.