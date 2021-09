De Filipijn Manny Pacquiao heeft zich kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen in zijn land. De 42-jarige boksheld wil volgend jaar de zittende president Rodrigo Duterte opvolgen.

"Ik ben een vechter en ik zal altijd vechten, binnen en buiten de ring", aldus de bokser, die sinds 2016 ook senator is in de Filipijnen. "Ik accepteer mijn nominatie als kandidaat voor het presidentschap."

Pacquiao behoort tot de beste en succesvolste boksers aller tijden. Hij is de enige die in acht verschillende gewichtsklassen wereldtitels vergaarde. De Filipijn heeft zich de afgelopen maanden vooral beziggehouden met de bestrijding van het coronavirus in zijn land. Hij wil ook corruptie in de Filipijnen aanpakken.

De politicus keerde vorige maand terug in de ring, na twee jaar afwezigheid. Pacquiao wilde zijn titel als WBA-kampioen bij de weltergewichten terug, maar hij verloor in Las Vegas van de Cubaan Yordenis Ugás. Na die nederlaag wilde de Filipijn niet zeggen of dit zijn laatste optreden als bokser was.

Binnen de politieke partij van Pacquiao, PDP-Laban, is een machtsstrijd gaande. Een deel van de partij heeft de 47-jarige senator Christopher Go naar voren geschoven als presidentskandidaat. De 76-jarige Duterte zou dan diens vicepresident moeten worden. Een ander deel wil dat Pacquiao het land gaat leiden.