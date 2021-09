Golfer Darius van Driel is zaterdag na de derde en voorlaatste ronde van het Dutch Open de top tien ingestormd. De Zweed Kristoffer Broberg verbeterde opnieuw het baanrecord en is al bijna zeker van de winst.

Van Driel had in zijn derde omloop langs de achttien holes op Bernardus Golf in Cromvoirt 66 slagen (6 onder par) nodig. Daarmee evenaarde de 32-jarige Nederlander zijn prestatie van vrijdag en steeg hij van de achttiende naar de zevende plaats.

De nummer 336 van de wereld noteerde zaterdag één eagle, vijf birdies en maar één bogey en staat op een totaal van 204 slagen (-12). Zijn achterstand op de Deense nummer twee van het tussenklassement Marcus Helligkilde is slechts drie slagen.

Leider Broberg is wel ver uit zicht. De 35-jarige Zweed kwam door één eagle, tien birdies en één bogey uit op een ronde van 61 slagen (-11). Daarmee verlaagde hij het baanrecord nog maar eens, nadat hij het vrijdag samen met de Engelsman Richard Mansell op 64 slagen had gezet.

Broberg heeft met een totaal van 193 slagen (-23) een voorsprong van liefst acht slagen op Helligkilde. De mondiale nummer 772 heeft zondag een zeer grote kans om zijn tweede toernooi op de European Tour te winnen, nadat hij in 2015 de beste was bij de BMW Masters in Sjanghai.

Kristoffer Broberg maakt veel indruk in Cromvoirt. Foto: ANP

Maurits zakt weg door matige ronde

Sven Maurits was na twee dagen op de twaalfde plaats de beste Nederlander bij het Dutch Open, maar de golfer uit Meppel zakte ruim twintig plekken door een ronde van 73 slagen (+1).

Maurits staat samen met landgenoten Philip Bootsma en Daan Huizing op de gedeelde 35e plaats met 210 slagen (-6). Rowin Carin (-5) is gedeeld 46e, Mike Toorop (-4) staat vijftigste, Nordin van Tilburg (-2) is de nummer 65, Lars van Meijel (-1) staat zeventigste en Koen Kouwenaar (+3) is 76e.

De derde ronde van het Dutch Open ging wat later van start wegens dichte mist in Cromvoirt. De eerste golfers sloegen pas om 10.25 uur af en er werd gestart op twee tees, die van de eerste en de tiende hole. Het was de bedoeling dat de eerste ballen al voor 8.00 uur geslagen zouden worden, maar door de mist was het zicht te beperkt.