Maarten Lafeber heeft een punt achter zijn golfloopbaan zet. De 46-jarige Nederlander vindt het na een carrière van 26 jaar op de Europese Tour mooi geweest en gaat zich helemaal richten op zijn werk al bondscoach.

"Ik zet me al een paar jaar in voor de jeugd in Nederland en dat vind ik heel mooi om te doen, maar ik train weinig en wil beter spelen dan dit. Als oud-kampioen wil ik geen figurant zijn", zei Lafeber tegen Ziggo Sport nadat hij vrijdag de cut niet had gehaald bij de Dutch Open.

"Als speler vind ik het mooi geweest. Ik heb nog genoeg werk te doen als coach en daar kijk ik naar uit. Ik ben daar eigenlijk al fulltime mee bezig. Ik ben teveel een sportman om op deze manier te golfen. Vandaag bleek dat het shaky is."

Lafeber is een van de beste Nederlandse golfers ooit. Zijn hoogtepunt beleefde hij in 2003, toen hij na 56 jaar als eerste Nederlander de Dutch Open op zijn naam schreef. Het prestigieuze toernooi werd toen nog in Hilversum gehouden.

De eindzege op de Dutch Open was voor Lafeber zijn enige overwinning op de Europese Tour. In 2005 behaalde hij zijn beste ranking door het jaar af te sluiten als de nummer 25 van de wereld.

Zijn deelname aan de Dutch Open van dit jaar in Cromvoirt betekende voor Lafeber het 423e toernooi waaraan hij meedeed. Hij was voor de 24e keer present bij het toernooi op Nederlandse bodem.