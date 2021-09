Joost Luiten is al na twee dagen uitgeschakeld op het Dutch Open in Cromvoirt. De tweevoudig winnaar van het toernooi ging vrijdag net als een dag eerder rond in 72 slagen, precies op het baangemiddelde.

Daarmee staat hij voorlopig op een gedeelde 86e plaats. Alle golfers die 143 of meer slagen nodig hebben gehad, zullen de cut waarschijnlijk niet halen.

De 35-jarige Luiten sloeg in de tweede ronde op de golfbaan Bernardus in Cromvoirt een double bogey en twee bogeys en voegde daar ook een eagle en twee birdies aan toe. Daarmee kwam hij op 72 slagen en een totaal van 144.

Luiten schreef in 2013 en 2016 het Dutch Open, toen nog het KLM Open, op zijn naam. Mede door lichamelijke problemen beleeft hij een tegenvallend seizoen.

Eerder op de dag miste Wil Besseling ook al de cut op het Dutch Open. De 35-jarige Besseling, die twee jaar geleden zevende werd en daarmee de beste Nederlander was, kende met een ronde van +3 wederom een teleurstellende dag. Hij was donderdag begonnen met een ronde van 74 slagen.