De Nederlandse honkballers hebben zich vrijdag in Turijn geplaatst voor de finale van het EK. De ploeg van bondscoach Evert-Jan 't Hoen boekte in de halve eindstrijd een moeizame overwinning op Spanje: 9-8.

Oranje had het behoorlijk lastig met Spanje en kwam in de eerste inning met 2-0 achter. Pitcher Mike Bolsenbroek moest een homerun van Edison Valerio toestaan.

Nederland herpakte zich in de derde slagbeurt en boog de achterstand om in een 5-2-voorsprong dankzij onder meer een homerun van Dashenko Ricardo. Vervolgens liep de titelverdediger uit naar 9-3 en leek de strijd gestreden.

Spanje gaf zich echter nog niet gewonnen en knokte zich in de laatste twee innings terug tot 9-8. Uiteindelijk stelde Wendell Floranus de finaleplek alsnog veilig.

Nederland speelt in de finale tegen de winnaar van de ontmoeting tussen gastland Italië en Israël. Die halve finale staat later op de avond op het programma.

Oranje, dat zich niet had geplaatst voor de Olympische Spelen in Tokio, jaagt in Turijn op de vierde Europese titel op rij en de 24e titel in totaal.