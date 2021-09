Joost Luiten hoopt dat het Dutch Open voor hem het beginpunt is van een betere periode, zowel fysiek als mentaal. Het uithangbord en de tweevoudig winnaar van het toernooi (2013 en 2016) beleeft mede door lichamelijke problemen een tegenvallend seizoen, waarin het leven als golfprofessional hem niet altijd beviel.

"Het is een moeilijk jaar geweest en corona haalde de lol er ook wel een beetje af. We hebben veel in hotels gezeten, maar dat waren ook net gevangenissen. Want je mocht niks, samen eten was er niet eens bij", aldus de 35-jarige Luiten.

"En dan speelden we ook nog eens op 'spookbanen'. Zeker als je niet zo lekker speelt, zijn het dan heel lange dagen. Sta je wel goed te spelen, dan accepteer je het veel makkelijker."

De Nederlandse golfer is blij dat hij bij het Dutch Open weer voor eigen publiek kan spelen. "Het was leuk om de mensen weer wat entertainment te kunnen bieden. De toeschouwers maken het toernooi", zegt hij.

"Er is hier wat meer drukte om mij heen als speler, ook van tevoren. Aan de ene kant is dat leuk, aan de andere kant is het ook zwaar en kost het veel energie. Toch kijk ik er altijd weken naar uit en voelt het altijd wel een beetje als mijn toernooi."

Kan Joost Luiten voor eigen publiek meedoen in de top op het Dutch Open? Foto: ANP

'Heb vanaf begin dit jaar lopen klooien'

Op vertrouwde bodem hoopt Luiten voor een ommekeer te kunnen zorgen. Zijn begin was donderdag met een ronde level par niet heel veelbelovend. "Ik ben hier altijd om te winnen. Het is golf en natuurlijk kan het nog", aldus de Rotterdammer.

"Alleen is het met golf heel moeilijk om een doel uit te spreken als: ik ga deze week in de top tien komen. Maar ik heb hier een goed trackrecord en moet uitspreken dat ik voor de winst ga. Daarvoor ben ik een sportman."

De laatste titel van Luiten op de Europese Tour dateert van 2018, toen hij de beste was in Oman. Hij behoort inmiddels niet meer tot de beste 200 golfers ter wereld en staat 204e. "Het is nu zaak mijn spel te verbeteren en resultaten te halen. Golf is een raar spelletje en je kunt snel heel hard stijgen. Ik moet ervoor zorgen dat mijn spel en lichaam snel weer op één lijn zitten", aldus Luiten.

"Ik heb vanaf het begin van het jaar lopen klooien. En dan loop je meer tegen jezelf te vechten. En mijn maagproblemen waren helemaal een klap. Als de chirurg in Spanje letterlijk zegt: 'We moeten op zaterdagavond opereren, anders haal je maandag niet', dan schrik je wel even."

Luiten merkt dat een betere periode aanstaande is en hoopt snel constanter te worden. "Het leven op de tour wordt ook aangenamer; we mogen nu ook meer, zoals lekker uit eten. Deze week verblijf ik bewust in een hotel. Dat doe ik altijd tijdens een toernooi en als ik nu ineens in mijn eigen bed zou slapen, dan zou dat heel gek voelen."