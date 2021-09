Joost Luiten is het Dutch Open (voorheen het KLM Open) begonnen met een ronde van level par. De tweevoudig winnaar kwam donderdag op golfbaan Bernardus tot een omloop van 72 slagen, terwijl Sven Maurits na de eerste dag de beste Nederlander is. De leiding is in handen van de Ier Niall Kearney.

De 35-jarige Luiten sloeg op de openingsdag in Cromvoirt drie birdies, maar ook drie bogeys. Hij begon het toernooi op hole 10 en sloeg direct een birdie. Op hole 14 belandde zijn bal in het water en noteerde hij zijn eerste bogey van de dag.

In de tweede helft, holes 1 tot en met 9, wisselde Luiten twee birdies af met twee bogeys. Het levert hem met een gedeelde 73e stek een plaats op in de middenmoot.

"Het was niet goed en niet slecht. Maar het was het nét niet vandaag", zei Luiten. "Ik heb mezelf te weinig kansen op birdies gegeven. Ik stond telkens van 10 tot 12 meter te putten en dat is een wereld van verschil met putten vanaf 4 tot 5 meter."

Luiten won het KLM Open in 2013 en 2016. Acht jaar geleden werd er op De Kennemer in Zandvoort gespeeld en in 2016 werd gekozen voor The Dutch in het Gelderse Spijk.

Joost Luiten donderdag tijdens het Dutch Open Joost Luiten donderdag tijdens het Dutch Open Foto: ANP

Maurits net buiten top tien, Kearney aan de leiding

Maurits kende met een ronde van -4 een beduidend betere start dan Luiten. De 34-jarige Nederlander, die vorige week het Nationaal Open wist te winnen, kwam tot vijf birdies en een eagle en staat gedeeld dertiende.

Philip Bootsma staat na de eerste dag op -3 en Mike Toorop op -2. Rowin Caron, Nordin van Tilburg en Daan Huizing kwamen op 1 op onder par uit. Wil Besseling stelde teleur met een omloop van +2.

De 33-jarige Kearney begint vrijdag als leider aan de tweede dag. De Ier kwam tot een ronde van 65 slagen (-7). Hij heeft één slag voorsprong op Martin Simonsen uit Denemarken en de Duitser Maximilian Kieffer.

Het Dutch Open duurt nog tot en met zondag. Vorig jaar werd het evenement vanwege de coronapandemie geschrapt.