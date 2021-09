Voormalig motorcoureur Boet van Dulmen is donderdag op 73-jarige leeftijd om het leven gekomen bij een verkeersongeluk in zijn woonplaats Ammerzoden. De Nederlander werd op zijn fiets aangereden door een bestelbus.

Volgens de politie Gelderland probeerden de hulpdiensten Van Dulmen nog te reanimeren, maar mocht dat niet meer baten.

Van Dulmen heeft een flinke staat van dienst in de motorsport. In de jaren zeventig en het begin van de jaren tachtig vormde hij met landgenoten Wil Hartog en Jack Middelburg 'de Grote Drie'.

Als privérijder in de 500cc-klasse deed Van Dulmen zeven keer mee aan de TT van Assen. De Gelderlander werd er in 1981 tweede. Zijn enige overwinning als motorcoureur boekte hij twee jaar eerder bij een race in Finland.

'Den Boet' deed ook in de nadagen van zijn carrière nog met de besten mee en stopte in 1986 met racen. In januari vorig jaar werd in Ammerzoden een borstbeeld van hem onthuld.