Andrea Dovizioso keert per direct terug in de MotoGP. De 35-jarige Italiaan, die een jaar rust zou nemen, gaat rijden voor het satellietteam van Petronas Yamaha SR, waar hij zijn landgenoot Franco Morbidelli vervangt.

Morbidelli stapt op zijn beurt per direct over naar het Japanse fabrieksteam van Yamaha. Petronas Yamaha SR is daar het satellietteam van.

Dovizioso, tussen 2008 en 2020 winnaar van vijftien MotoGP-races, behoorde jaren tot de top in de koningsklasse, maar een wereldtitel bleef uit. In 2017, 2018 en 2019 eindigde hij als tweede in het WK-klassement en vorig jaar werd hij vierde.

Na die vierde plaats besloot Dovizioso een een sabbatical te nemen, maar wel met de ambitie om in 2022 terug te keren in de MotoGP. Door het vertrek van Morbidelli bij Petronas Yamaha SR gebeurt dat nu eerder dan verwacht.

Stoelendans in Moto GP door ontslag Viñales

In de MotoGP is momenteel een soort stoelendans aan de gang, ingeleid door het vertrek van Maverick Viñales bij het fabrieksteam van Yamaha. De Spanjaard werd vorige maand ontslagen nadat hij in de Grote Prijs van Stiermarken bewust geprobeerd zou hebben zijn motor op te blazen. Viñales zou na dit seizoen overstappen naar Aprilia, maar rijdt daar nu al voor.

De Brit Cal Crutchlow nam in de laatste races de plek van Viñales over, maar Yamaha heeft nu besloten om Morbidelli op de motor te zetten. Vanwege een knieblessure miste Morbidelli de laatste vijf GP's. Hij is nu hersteld en maakt komend weekend bij de GP van San Marino zijn rentree in de MotoGP, maar dan als nieuwe teamgenoot van WK-leider Fabio Quartararo bij het Japanse fabrieksteam.

Morbidelli kreeg een contact tot en met 2023 bij het fabrieksteam, Dovizioso tekent tot eind volgend seizoen. Er moeten dit jaar nog vijf van de achttien races verreden worden in de MotoGP.