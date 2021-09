Ahmed Aboutaleb is van plan om de marathon van Rotterdam op 24 oktober door te laten gaan. De burgemeester denkt dat het sportevenement ondanks de coronabeperkingen verantwoord kan worden georganiseerd.

"Ik ben van plan de marathon te vergunnen", zei Aboutaleb donderdag volgens het AD tijdens het actualiteitendebat. "Als er geen gekke dingen gebeuren en alles loopt zoals we nu denken, dan denken we dat het met wat aanpassingen rond het stadhuis en op de Coolsingel mogelijk is."

Als gevolg van de coronapandemie moest de organisatie van de Rotterdamse marathon vorig jaar een streep door het evenement halen. Achter de editie van dit jaar stond een vraagteken.

In november vorig jaar werd de editie van 2021 al uit voorzorg van het voorjaar naar het najaar verplaatst, waarbij 24 oktober als datum werd gekozen. Aanvankelijk zou de marathon in april worden gehouden.

De laatste editie van de marathon van Rotterdam werd in 2019 bij de vrouwen gewonnen door Ashete Bekere uit Ethiopië. Bij de mannen ging de winst destijds naar de Keniaan Marius Kipserem. Abdi Nageeye werd toen knap vierde namens Nederland.