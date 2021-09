Het internationale sporttribunaal CAS handhaaft de schorsing voor vier jaar van atletiekcoach Alberto Salazar. De 63-jarige Amerikaan, die in het verleden de coach van onder anderen Sifan Hassan en de Brit Mo Farah was, werd in 2019 geschorst door het Amerikaanse antidopingagentschap USADA.

Dat agentschap oordeelde na jarenlang onderzoek en op basis van tientallen getuigenissen dat Salazar en arts Jeffrey Brown, die nauw samenwerkten op een trainingscentrum in de Amerikaanse staat Oregon, diverse dopingregels hebben overtreden.

Het duo zocht volgens USADA voortdurend de grenzen op om hun atleten beter te maken. Ze werden beiden voor vier jaar geschorst. Salazar en Brown gingen bij het CAS in beroep tegen hun schorsing, maar het sporttribunaal handhaaft de straf.

In 2019 werd Salazar door lopers uit zijn trainingsgroep, onder wie Mary Cain, Kara Goucher en Amy Yoder Begley, beschuldigd van emotioneel en fysiek misbruik. De Amerikaanse coach (62) leidde jarenlang het Nike Oregon Project voor atleten, dat in oktober 2019 werd afgesloten.

CAS: Geen bewijs dat sporters schuldig zijn

Volgens het CAS is er overigens geen enkel bewijs dat sporters die betrokken waren bij het Nike Oregon Project zich schuldig hebben gemaakt aan overtreding van het dopingreglement.

Door USADA was al vastgesteld dat geen enkele atleet die onder Salazar heeft getraind ooit positief is getest op een verboden stof, ook al had Salazar dopingcontroles gemanipuleerd en gehandeld in verboden stoffen als testosteron.

Eerder dit jaar werd Salazar door het Amerikaanse centrum voor veilige sport (SafeSport) levenslang geschorst wegens emotioneel en fysiek misbruik van sporters. Vrouwelijke lopers uit het Oregon-project hadden hem daarvan beschuldigd.