NOC*NSF is bezorgd over de takken van sport die in horecaruimtes worden beoefend. Volgens de sportkoepel zijn sporten als biljarten, dammen, schaken, darts en bridge straks praktisch alleen nog toegestaan met een geldig coronatoegangsbewijs.

"Voor deze sporters en verenigingen is de situatie per 25 september daarmee geen versoepeling, maar een forse achteruitgang", laat NOC*NSF woensdag weten. De sportkoepel zal deze kwestie "nadrukkelijk" onder de aandacht van de leden van de Tweede Kamer brengen.

"Het wordt donderdag een spannende dag", verwijst algemeen directeur Marc van den Tweel naar het Kamerdebat over de voorgestelde nieuwe coronaregels. "Laten we hopen op heldere, duidelijke en voor de sport werkbare regelingen. Alleen zo kunnen we Nederland met sport gezond en vitaal houden."

Volgens NOC*NSF kan de verplichting van een coronatoegangsbewijs voor de horecagedeelten van de sportaccommodaties tot complexe situaties leiden. "We vragen het kabinet deze maatregel zodanig te formuleren dat sportclubs, sportscholen en zwembaden hier pragmatisch mee om kunnen gaan, net als met de positie van de zogenoemde horecasporten", aldus Van den Tweel.

Het demissionaire kabinet kondigde dinsdag een grote reeks versoepelingen aan. Zo verdwijnt vanaf 25 september de anderhalvemeterregel en mogen voetbalstadions weer volledig worden gevuld.