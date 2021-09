Motorcrosser Antonio Cairoli beëindigt na het seizoen zijn loopbaan, heeft hij op een persconferentie in Rome bekendgemaakt. De 35-jarige Italiaan was de afgelopen jaren de grootste concurrent van Jeffrey Herlings in de MXGP.

"Dit is geen gemakkelijke beslissing. Ik heb altijd gezegd dat cijfers en statistieken niet zo veel voor me betekenden", zei Cairoli, die liefst negen keer wereldkampioen werd.

"Ik denk dat het voor mij en mijn familie een prestatie was om één wereldkampioenschap te winnen, dus het is heel bijzonder om zo'n carrière te hebben gehad."

"Ik voel dat dit het juiste moment is om te stoppen", zei de crosser van KTM. "Er is nog veel meer te doen in het leven na 2021, maar voor nu is ons doel heel duidelijk."

In zijn loopbaan van achttien jaar won Cairoli, die na dit jaar als ambassadeur aan KTM verbonden blijft, al 93 GP's en stond hij 177 keer op het podium.

De laatste wereldtitel van de Italiaanse routinier dateert van 2017. Een jaar later pakte Herlings de titel en de laatste twee jaar ging de hoofdprijs naar de Sloveen Tim Gajser.

Honda-coureur Gajser staat ook dit jaar bovenaan het klassement, maar met nog negen GP's te gaan zijn Herlings en Cairoli nog kansrijk op de eerste plaats.