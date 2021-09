Het wereldantidopingagentschap WADA gaat volgend jaar bekijken of cannabis van de lijst met verboden middelen geschrapt kan worden. In 2022 wordt een wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd, zo meldde WADA na een vergadering van het uitvoerend comité in de Turkse stad Istanboel.

WADA kreeg verzoeken om de status van cannabis te herzien, omdat het middel geen prestatieverhogende invloed heeft. Volgens atleten en andere belanghebbenden zijn de regels met betrekking tot cannabis gedateerd.

In de aanloop naar de Olympische Spelen van Tokio ontstond er ophef over cannabis. De 21-jarige Amerikaanse sprintster Sha'Carri Richardson werd uitgesloten, omdat ze positief testte na de trials van eind juni in Eugene. Ze liet weten dat ze marihuana had genomen om het verdriet over het overlijden van haar moeder te verwerken.

"Zoals ik al schreef op Twitter: ik ben een mens. Als mens wil ik open en eerlijk zijn, of het nou goed of slecht nieuws is", zei Richardson begin juli in een interview met NBC. "Maar het gaat om marihuana. De naam Richardson zal nooit gekoppeld worden aan anabole steroïden."

Sebastian Coe, voorzitter van atletiekbond World Athletics, ondersteunt de nieuwe beoordeling van cannabis. "Het is een goed moment om het onder de loep te nemen", zei hij tijdens de Spelen van Tokio. "Dat lijkt me verstandig, want niets is in steen gebeiteld. Je past je aan en evalueert af en toe opnieuw."

Cannabis blijft sowieso ook volgend jaar op de lijst met verboden middelen staan.