De Nederlandse honkballers hebben dinsdag bij het EK in Italië ook hun derde groepswedstrijd gewonnen. Oranje, dat al zeker was van een plek in de kwartfinales, versloeg Zweden met 15-5. Groot-Brittannië is in de kwartfinales de volgende tegenstander.

Nederland stond na twee innings al op een ruime voorsprong. Mede dankzij homeruns van Ray-Patrick Didder en Dashenko Ricardo werd er zowel in de eerste als in de tweede inning vier keer gescoord.

Startende pitcher Kaj Timmermans zag de Zweden echter terugkomen tot 9-5. Zijn vervangers Jayden Gonesh en Raf Cocu hielden in de laatste vier innings met nog maar twee honklopers de schade beperkt en gooiden samen vijf keer drie slag.

Nederland, dat jaagt op de vierde Europese titel op rij, scoorde in de zevende en achtste inning nog drie keer, waardoor de groepsfase als koploper werd afgesloten met een 15-5-overwinning.

De Nederlandse honkballers ontbraken afgelopen zomer op de Olympische Spelen, maar maken op EK's al jaren de dienst uit. Oranje pakte al 23 keer de Europese titel, Italië volgt met tien overwinningen op gepaste afstand. De kwartfinale tegen Groot-Brittannië staat donderdag op het programma.