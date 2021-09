De Nederlandse volleyballers zijn dinsdag gestrand in de kwartfinales van het EK. Oranje verloor in het Poolse Gdansk in drie sets van titelverdediger Servië: 0-3.

Nederland werd zeker niet weggespeeld door de drievoudig Europees kampioen, maar kwam in het duel van een kleine anderhalf uur tekort voor een stunt: 23-25, 20-25 en 25-27.

De Oranje-mannen kenden geen ideale voorbereiding op hun eerste kwartfinale op het EK sinds 2009. Middenaanvaller Fabian Plak werd maandag door volleybalbond Nevobo naar huis gestuurd, omdat hij de teamregels had overtreden.

Nederland won dit EK vijf van zijn eerste zes wedstrijden. De ploeg van bondscoach Roberto Piazza ging als groepswinnaar door naar de knock-outfase en won in de achtste finales met enige moeite van Portugal (3-2). Met het bereiken van de kwartfinales plaatste Oranje zich automatisch voor het EK van 2023.

De volleyballers speelden hun beste EK in twaalf jaar. Foto: CEV

Abdelaziz weer topscorer bij Oranje

Servië, dat dit EK pas één duel verloor, won dinsdag tegen Nederland de eerste set door een ace van Srecko Lisinac bij een 24-23-voorsprong.

In set twee namen Uros Kovacevic (zes punten) en Drazen Luburic (vijf punten) de Serviërs bij de hand en was het verschil met Oranje wat groter.

Nederland knokte zich in de derde set knap terug van een 17-20-achterstand. De ploeg kreeg een setpunt op 24-23, maar benutte dat niet. Vervolgens sloeg Servië op zijn twee matchpoint toe.

Nimir Abdelaziz was met veertien punten wederom de topscorer van Oranje. Kovacevic overtrof de Nederlandse sterspeler met vijftien punten.