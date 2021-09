Arianne Hartono heeft dinsdag haar eerste WTA-zege in haar loopbaan geboekt. De Nederlandse won bij het WTA-toernooi van Luxemburg in drie sets van de Duitse Anna-Lena Friedsam: 7-6 (5), 3-6 en 7-6 (4).

De 25-jarige Hartono kwam in de derde set nog op een 1-4-achterstand, maar maakte die achterstand in de resterende games ongedaan. De nummer 300 van de WTA-ranglijst dwong een tiebreak af en was daarin nipt te sterk voor Friedsam, die op de 126e plaats van de wereldranglijst staat.

Hartono speelt in haar volgende partij mogelijk tegen Jelena Ostapenko. De 24-jarige Letse, die in 2017 nog Roland Garros won, staat dinsdagavond in haar eersterondewedstrijd tegenover Jule Niemeier uit Duitsland.

Eerder in haar loopbaan won Hartono, die als qualifier het hoofdtoernooi in Luxemburg bereikte, al wel twee ITF-toernooien. In zowel 2018 als 2019 was de Groningse de beste bij het ITF-toernooi in de Indonesische hoofdstad Jakarta.