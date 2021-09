Hockeyer Sander de Wijn is voor twee interlands geschorst vanwege zijn verbale uitbarsting op de Olympische Spelen. Daarnaast mag de Nederlandse ploeg de komende twee wedstrijden niet achttien, maar slechts zeventien spelers inzetten.

De 31-jarige De Wijn krijgt de schorsing voor zijn commentaar na afloop van de wedstrijd tegen Australië in de kwartfinales van de Olympische Spelen in Tokio, waar Nederland werd uitgeschakeld na shoot-outs.

"Ik ben bij de wedstrijdleiding verhaal gaan halen en heb daarin verkeerde woorden gebruikt. 'Fuck off', dat is wat ik heb gezegd. Het was natuurlijk niet mijn bedoeling om hen te intimideren. Maar ja, ik begrijp wel dat het niet door de beugel kon. Het is beoordeeld als 'respectloos gedrag'", aldus De Wijn dinsdag tegen Hockey.nl.

"Ze vroegen om een verweer. Ik kon dus in beroep gaan. Maar dat doe ik niet. Het klopt wat daar stond. Ik ben fout geweest en daar hoort een straf bij. Ik heb wel de situatie uitgelegd. Die uitbarsting kwam natuurlijk niet zomaar. Dat moet ik accepteren. Het is mijn eigen stomme schuld en verantwoordelijkheid."

De Wijn, die 161 interlands achter zijn naam heeft staan en daarin goed was voor acht doelpunten, denkt momenteel na over zijn toekomst als Oranje-international. Het is ook nog maar de vraag of de verdediger voorkomt in de plannen van de nieuwe bondscoach Jeroen Delmee.