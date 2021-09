De Nederlandse honkballers zijn bij het EK in Italië al na twee wedstrijden zeker van een plaats in de kwartfinales. Na de 11-0 zege in het openingsduel met Slowakije werd maandagavond ook met ruime cijfers gewonnen van Tsjechië: 11-1.

Nederland, dat jaagt op de vierde Europese titel op rij, speelt dinsdag nog de afsluitende groepswedstrijd tegen Zweden. Zelfs bij een nederlaag is het zeker van een plaats bij de beste twee in groep D.

Ray-Patrick Didder was in Avigliana de uitblinker bij het Nederlandse team. De Arubaanse rechtsvelder sloeg drie honkslagen, waaronder een tweehonkslag en een homerun die goed was voor drie punten.

Ook startend werper Shairon Martis speelde een uitstekende wedstrijd. Hij kreeg in vier innings slechts één punt tegen, waardoor de Tsjechische hoop op een stunt al snel was verdwenen.

De Nederlandse honkballers ontbraken deze zomer op de Olympische Spelen, maar maken op EK's al jaren de dienst uit. Al 23 keer werd door Oranje de Europese titel gepakt, Italië volgt met tien overwinningen op gepaste afstand.