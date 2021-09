De Algerijnse judoka Fethi Nourine is maandag door de internationale judofederatie voor tien jaar geschorst. Hij trok zich op de Olympische Spelen in Tokio tijdens het toernooi terug, omdat hij in de tweede ronde mogelijk tegen een Israëliër moest uitkomen.

Zijn coach Amar Benikhlef kreeg eveneens een schorsing van tien jaar opgelegd. De twee waren na hun actie in de Japanse hoofdstad al voorwaardelijk geschorst.

Het was niet voor het eerst dat de dertigjarige Nourine zich om politieke redenen terugtrok tijdens een toernooi. Op de WK van 2019, die eveneens in Tokio plaatsvonden, deed hij hetzelfde.

"Ik heb hard gewerkt om hier te komen", reageerde Nourine direct nadat hij zich had teruggetrokken van de Spelen. "Ik steun echter de Palestijnen in hun conflict met Israël. Deze zaak is veel belangrijker dan mijn eigen ambities. Mijn beslissing is daarom ook definitief."

De internationale judofederatie oordeelt dat Nourine en zijn coach de Olympische Spelen hebben gebruikt "als een platform voor protest en promotie van politieke en religieuze propaganda". Daarbij past volgens de instantie alleen een zware schorsing.