Fabian Plak is maandag door volleybalbond Nevobo naar huis gestuurd bij het EK in Polen. Oranje speelt dinsdag in de kwartfinale tegen Servië zonder de middenaanvaller.

Plak heeft zich niet gehouden aan de teamregels. Wat er precies is voorgevallen, wil Nevobo niet zeggen.

"Plak heeft zich tijdens het toernooi niet aan de door het team gestelde voorwaarden gehouden. De Nevobo en de staf hebben daarop besloten hem disciplinair te straffen en naar huis te sturen. Hij heeft het hotel verlaten en is op weg naar Nederland", meldt de bond.

"De Nevobo betreurt dit besluit, maar zag geen andere mogelijkheid. Er worden geen verdere mededelingen gedaan met betrekking tot deze interne maatregel."

Oranje eindigde op het EK als eerste in groep C en was in de achtste finales met 3-2 te sterk voor Portugal. Met Servië treft de ploeg van bondscoach Roberto Piazza dinsdag de titelverdediger.

De 24-jarige Plak is de broer van Celeste Plak, die international is bij de volleybalsters. Hij maakte vijf jaar geleden zijn debuut voor Oranje.